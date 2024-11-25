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Оперативное совещание

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2024
Видео. Радий Хабиров: «Это безобразие! Я бы вас пинками погнал!»
25 ноября, 09:18
На повестке у Хабирова: пожары, планы на будущее и качество питания
4 ноября, 08:20
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
Радий Хабиров: «Они допрыгаются»
7 октября, 08:10
На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы
30 сентября, 01:43
Хабирову не нравится уборка улиц в Уфе
16 сентября, 09:04
Известно, кто занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.
13 мая, 08:06
«Не отстану»: глава Башкирии удивился снижению количества штрафов в республике
6 мая, 09:27
Кирилл Первов назначен председателем Госкомитета Башкирии по ЧС
Указ о его назначении был подписан сегодня, 6 мая, сообщил в ходе оперативного совещания в Правительстве глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
6 мая, 07:48
Традиционное совещание с Хабировым отменили
В Башкортостане сегодня, 4 марта, не проводили оперативное совещание в правительстве. В нем должен был принимать участие глава региона Радий Хабиров.
4 марта, 13:32
2023
«Давайте завтра»: мэр Уфы сделал неожиданное заявление при подчиненных
В ходе оперативного совещания городской администрации Ратмир Мавлиев заявил о своём желании помочь онкобольным.
29 августа 2023, 10:29

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