Опасность для здоровья

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Сексуальное воздержание может довести уфимок до остеопороза
5 декабря, 13:30
Врачи сотворили великана в Башкирии
2 декабря, 11:28
Суперпятно на Солнце угрожает Уфе мощными магнитными бурями в июне
В июне Уфа столкнется с мощными магнитными бурями, вызванными образованием нового суперпятна на Солнце. Узнайте, когда и как лучше подготовиться к этому явлению.
17 июня, 12:08
Съеденный на ужин моллюск привел уфимца в больницу
14 мая, 12:04
2023
Популярный миф о воде развеяли в рамках программы Елены Малышевой
Медики развеяли заблуждение о том, что обычная вода утоляет жажду лучше газированной.
3 ноября 2023, 09:56
Врач из Уфы перечислила крупы, после которых не хочется сладкого
Рекомендациями о том, что стоит включить в рацион, поделилась врач Регина Халитова
2 ноября 2023, 05:13
Врачи в Уфе обнаружили в кишечнике мальчика неожиданную находку
Об этом Министерство здравоохранения Башкирии рассказало в своём телеграм-канале.
6 сентября 2023, 05:54

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