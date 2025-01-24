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Общежитие

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2025
Уфимских студентов атаковали тараканы
24 января, 09:17
Бедствие в общежитии Башкирии заинтересовало Бастрыкина
17 января, 10:29
2024
Уфимцы умоляют Путина спасти их детей от уголовников по соседству
23 декабря 2024, 10:26
Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии
В Стерлитамаке семейная драма закончилась поножовщиной и трагедией, сообщает в четверг, 31 октября, Следком РБ.
31 октября 2024, 09:08
Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
Башкортостанская прокуратура ведёт проверку после трагического пожара в одном из общежитий башкирской столицы, проинформировали в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 октября.
21 октября 2024, 18:08
Общежитие вспыхнуло в Уфе
В столице Башкирии тушат пожар в девятиэтажном здании по улице адмирала Макарова, сообщают очевидцы.
21 октября 2024, 16:35
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября 2024, 16:12
Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
2 сентября 2024, 15:21
Драка со стрельбой произошла в общежитии в Башкирии
Один из участников конфликта пойдет под суд за угрозу оружием полицейском, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
11 июля 2024, 07:47
БГМУ обзаведется общежитием за 295 млн рублей
Башкирский медуниверситет решил реконструировать свой незавершенный объект на улице Летчиков, 2. Работы по адаптации здания под общежитие оценили в 295,4 млн рублей.
16 февраля 2024, 14:32
2023
Обманутые студенты и переплаченный капремонт: скандальное хищение в УГНТУ
Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
24 октября 2023, 06:56
Учителя без воды: Министерство образования Башкирии сделало заявление
8 сентября 2023, 03:14

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