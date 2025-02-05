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2025
Путин получит срочное письмо из Башкирии
5 февраля, 04:27
2024
Скорую помощь автоматизировали в Башкирии
2 декабря 2024, 14:07
Видео. Красота Башкирии — только за деньги
Чтобы насладиться живописными пейзажами «Лысой горы» в Уфе, теперь придется раскошелиться, сообщает в пятницу, 13 сентября, общественник Виль Тухватуллин.
13 сентября 2024, 15:32
Следственный комитет отреагировал на обращение незаконно осужденного подростка из Уфы
В Следкоме начали внутреннюю проверку после видеообращения Кости Носырева и публикаций Mkset. Об этом гласит сообщение пресс-службы ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад.
27 апреля 2024, 12:36
Видео. «Посмотрите, как живут простые люди». Жители Башкирии пригласили Хабирова в гости
2 января 2024, 12:51
2023
Жители одного из домов Уфы пожаловались на повышение тарифа
31 августа 2023, 09:36

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