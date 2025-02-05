Следственный комитет отреагировал на обращение незаконно осужденного подростка из Уфы

В Следкоме начали внутреннюю проверку после видеообращения Кости Носырева и публикаций Mkset. Об этом гласит сообщение пресс-службы ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад.