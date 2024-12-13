Новые места отдыха

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2024
Курорт для богатых в Башкирии: «Просто оборзели. Платить придётся абсолютно за всё!»
13 декабря, 06:21
Состоятельные мужчины покидают Башкирию
30 августа, 11:38
Святые источники Башкирии: целебная вода и легенды, которые стоит услышать
16 июля, 20:33
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
13 июля, 12:10
Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе
8 июля, 11:44
Гламурный отдых в палатках: топ глэмпингов Башкирии
3 июля, 11:45
Лучшие озера Башкирии: куда поехать отдохнуть?
2 июля, 14:27
Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом
17 июня, 13:06
Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения воды
23 мая, 18:02
Обзор площадок Уфы, куда можно приехать отдохнуть и пожарить шашлык
25 апреля, 11:22
Уникальные термальные источники Уфы: природное чудо и источник здоровья
23 апреля, 12:00
Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих
16 апреля, 19:54
День космонавтики: история праздника и план мероприятий для Уфы
11 апреля, 10:29
2023
Вдвое больше: заместитель главы мэрии высказался о ситуации с пляжами в Уфе
По словам Сергея Кожевникова, нынешнее количество оборудованных мест для отдыха по городу является недостаточным.
14 сентября 2023, 11:47

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