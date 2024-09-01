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Николай Басков

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Сентябрь 2024
Басков сядет на диету после Башкирии
Об этом артист заявил на своём концерте в столице региона.
1 сентября 2024, 06:40
Август 2024
Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО
Певица Полина Гагарина, которая выступит на юбилейном концерте в честь 450-летия Уфы, решила передать часть своего гонорара в зону СВО, сообщает мэрия Уфы.
27 августа 2024, 10:46
Уфа заменила звезд на День города
21 августа 2024, 07:47
Июнь 2024
Видео. Басков завидует певцу из Башкирии
Золотой голос и натуральный блондин российской эстрады оценил гардероб Анвара Нургалиева.
12 июня 2024, 06:15

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