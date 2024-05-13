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Навальный

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2024
Экс-координатор штаба Навального в Уфе подала прошение о помиловании
13 мая, 10:07
Политик и оппозиционер Алексей Навальный* скончался в колонии
О гибели сообщили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
16 февраля, 11:39
2019
Штаб Навального требует отменить закупку автомобиля для администрации района Башкирии
28 ноября 2019, 07:22
Радий Хабиров прокомментировал скандал на публичных слушаниях в Курултае
22 ноября 2019, 12:41
У волонтеров штаба Навального в Уфе арестовали счета
24 октября 2019, 12:56
В Уфе начались обыски в квартире юриста штаба Навального
10 сентября 2019, 08:49
2018
Главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на 30 суток
10 мая 2018, 04:50
2017
В Уфе задержали координатора штаба Навального за организацию митинга
9 октября 2017, 13:29

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