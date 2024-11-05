Национальный проект

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Хабиров сходил в школьную столовую
5 ноября, 08:07
Башкирскую школу строят сразу по всем фронтам
18 октября, 06:02
Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии
9 октября, 07:45
Дорожники воруют асфальт в Уфе
1 октября, 07:58
В Уфе перекроют ключевую улицу района
23 сентября, 13:51
Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт
6 сентября, 08:25
Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей
5 сентября, 05:31
Шакшинский мост закрывают в Уфе
2 сентября, 12:29
Хабиров рассказал об элите Башкирии
2 сентября, 10:36
Шакшинский мост закроют на месяц в Уфе
29 августа, 10:29
Башкирия выпустила 1 565 беспилотников
Перспективы развития сферы БПЛА озвучил премьер-министр региона Андрей Назаров.
7 августа, 11:44
Ушлый бизнесмен наживался на бюджете Башкирии
2 августа, 07:18
Электрички Уфа-Шакша изменили
17 июля, 09:16
Чиновника осудили на три года за мошенничество с нацпроектом в Башкирии
2 июля, 08:05
На ремонт дорог в Стерлитамаке направят до 215 млн рублей
8 мая, 06:19
2023
В Башкирии откроют круглогодичную горнолыжную трассу
Инициатором проекта выступил предприниматель Оскар Аверьянов.
25 августа 2023, 17:42

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