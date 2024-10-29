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Нарушение закона

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Октябрь
В Уфе незаконно перестроили исторический дом
29 октября, 11:33
Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю
3 октября, 18:41
Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию
3 октября, 12:23
Сентябрь
Буйный папаша избил полицию в Уфе
25 сентября, 06:36
В школьных туалетах Башкирии повесили камеры
11 сентября, 04:31
Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал
2 сентября, 12:35
Август
Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000
30 августа, 07:01
Уфимец поплатился за шпионские штучки
22 августа, 10:59
Июль
Мужчинам в spa-салоне мяли не только плечи проститутки Нефтекамска
18 июля, 04:52
Моргенштерн* получил штраф за сноски
Признанный иностранным агентом музыкант не маркировал свои посты и за это привлечен к административной ответственности, сообщает «Коммерсант».
9 июля, 09:37
На Министерство транспорта и дорог Башкирии завели дело
4 июля, 10:47
Июнь
Над Уфой летал беспилотник
28 июня, 10:39
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
13 июня, 18:34

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