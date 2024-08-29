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Моральный ущерб

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2024
Суд наказал солидным штрафом автосалон в Башкирии
29 августа, 08:24
Уфимского автодилера оштрафовали на дьявольскую сумму
27 августа, 15:51
2023
Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову
Дата заседания Верховного суда Башкирии, где будет рассмотрена жалоба, пока не назначена.
4 октября 2023, 10:26
Отсидевшему 13 лет без вины Исхакову из Башкирии стало плохо во время суда
Сегодня должно было состояться судебное заседание, на котором планировалось определить сумму компенсации для Фаткуллы Исхакова. Однако заседание было отложено из-за плохого самочувствия Исхакова
6 сентября 2023, 11:32
В Уфе владельцу иномарки, на которую упал ветканал, возместят ущерб
Накануне, в результате сильной грозы в Уфе на крышу припаркованного у дома автомобиля упал ветканал.
30 мая 2023, 15:58
2018
Знаменитый костюм Святой Целестины косплеера из Уфы повредила транспортная компания
1 ноября 2018, 13:02
2017
В Уфе оштрафовали ЧОП за нанесение морального вреда двухлетней девочке
Предприятие заплатит 90 тысяч рублей.
26 апреля 2017, 07:35

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