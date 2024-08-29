Моральный ущерб

Отсидевшему 13 лет без вины Исхакову из Башкирии стало плохо во время суда

Сегодня должно было состояться судебное заседание, на котором планировалось определить сумму компенсации для Фаткуллы Исхакова. Однако заседание было отложено из-за плохого самочувствия Исхакова