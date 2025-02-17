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Молодожены

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Февраль
Молодожены погибли на трассе в Башкирии
17 февраля, 07:30
Октябрь 2024
Боец Монсон женился по мусульманскому обряду
Башкортостанский депутат Джефф Монсон совершил никах со своей избранницей — об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на супругу спортсмена и политика.
14 октября 2024, 17:15
Сентябрь 2024
Межвидовую свадьбу сыграли в Башкирии
13 сентября 2024, 19:51
Август 2024
Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии
В пятницу, 23 августа, участник специальной военной операции с позывным «Пушок» и его возлюбленная Алена связали свои судьбы узами брака, сообщает глава Альшеевского района Дамир Мустафин.
23 августа 2024, 13:23
Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
В регионе свадебная лихорадка охватила местные ЗАГСы — за каждым торжеством стоит история любви, испытанная разлукой, сообщают в соцсетях.
16 августа 2024, 11:39

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