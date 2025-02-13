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Миякинский район

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2025
Покалеченную девочку доставят в Уфу на вертолёте
13 февраля, 11:46
2024
В Уфе прекратили поиски двоих детей
24 ноября 2024, 03:33
Видео. Рогатый парад прошел в Башкирии
Семейство лосей было замечено между Стерлибашевским и Миякинским районами, сообщают очевидцы в соцсетях во вторник, 24 сентября.
24 сентября 2024, 15:59
Тело ребенка нашли в реке в Башкирии
Труп школьницы по завершении поисков передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
24 июля 2024, 13:15
Житель Башкирии устроил резню из-за свиней в конюшне
Инцидент произошел в деревне Уманка в Миякинском районе республики, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
22 февраля 2024, 05:49
Убийца троих человек из Башкирии признан вменяемым
Делом заинтересовался Александр Бастрыкин.
24 января 2024, 10:43
2023
Мусорные контейнеры в Башкирии не соответствуют требованиям
24 сентября 2023, 03:12
В Башкирии выявлен новый очаг бешенства
21 сентября 2023, 09:38

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