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Сентябрь 2024
Уфимскому иноагенту ничего не угрожает — адвокат
Скандал вокруг рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* вновь обострился, сообщает в воскресенье, 8 сентября, ТАСС.
9 сентября 2024, 05:35
Май 2024
Моргенштерн* не сможет баллотироваться на пост главы Башкирии
Депутаты регионального Госсобрания приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», сообщает пресс-служба парламента.
23 мая 2024, 07:42
Апрель 2024
Новость о том, что в Башкирии девочке дали мужское имя, взбудоражила депутатов
9 апреля 2024, 08:00

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