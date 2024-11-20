Медикаменты

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Пятна пота — сигнал тревоги для медиков
20 ноября, 12:19
За разруху в медицине ответили врачи
11 октября, 12:12
Хабиров после участия в СВО получил награду
Глава Башкирии отметил заслуги сотрудника администрации Сибая, отправившегося на СВО в качестве добровольца.
26 июля, 14:11
В Минздраве Башкирии не подтвердили информацию о закупке лишних медикаментов
27 июня, 07:56
В Башкирии 60 млн рублей потратили на препараты с истекающим сроком годности
27 июня, 06:38
Жизни трех человек унесла смертельно-опасная инфекция в Башкирии
13 мая, 09:02
2023
Для больниц Уфе закупили потенциально опасное медицинское оборудование
Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
25 декабря 2023, 11:31
В Башкирии дети отравились ядовитым химическим элементом
23 ноября 2023, 10:45
В Башкирии изменились цены на ряд медикаментов
Об этом сообщается в отчете Башстата.
13 ноября 2023, 14:07
Глава минздрава Башкирии назвал факторы, негативно влияющие на психику
Айрат Рахматуллин также рассказал о способах улучшения своего эмоционального состояния
10 октября 2023, 13:33
В Башкирии информацию о продаже лекарственных средств станут заносить в базу данных
13 сентября 2023, 11:12

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