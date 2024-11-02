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Ноябрь
«Салават Юлаев» одержал победу над питерским СКА
2 ноября, 16:33
«Салават Юлаев» против СКА: где смотреть и прогнозы на победу
2 ноября, 10:37
Октябрь
«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева»
31 октября, 16:42
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит
28 октября, 06:07
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте
24 октября, 17:15
Матч «Торпедо» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
24 октября, 11:20
Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты
23 октября, 19:00
Деньги на счете, счет на табло: «Салават Юлаев» разгромил «Сочи» после зарплаты
22 октября, 19:32
Матч «Сочи» и «Салавата Юлаева»: где смотреть хоккей и какие прогнозы на победу
22 октября, 09:07
«Салават Юлаев» уступил в гостях у «Трактора»
18 октября, 16:31
Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
16 октября, 09:56
Сентябрь
«Салават Юлаев» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста»
15 сентября, 05:07
«Уфа» проиграла третий раз подряд
8 сентября, 04:27
Уфимский «Динамо-Урал» всухую обыграл «Нову»
7 сентября, 14:10
Август
«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах
28 августа, 10:56
Июнь
Фанат подрался с футболистом на матче в Уфе
Изначально конфликт завязался между игроками, однако к нему решил подключиться один из зрителей, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
20 июня, 06:46

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