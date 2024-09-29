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Сентябрь 2024
Курьер спас пенсионера в Уфе
Делать добро несложно — следует из ролика паблика «Видеообзор», попавшего в Сети в воскресенье, 29 сентября.
29 сентября 2024, 09:23
Август 2024
Потоп в Уфе — срочное сообщение
16 августа 2024, 12:01
Март 2024
Власти Башкирии не могут помочь заблокированным грязью жителям
Жители микрорайона в Туймазах не могут добраться до центра города из-за размытой дороги. Власти винят во всем весенний период, пишет Telegram-канале Mash Batash.
29 марта 2024, 15:25

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