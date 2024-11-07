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Лодка

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2024
Лодка рыбаков утонула в Башкирии — пропали двое
7 ноября, 08:08
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
Ветеран бросился на помощь по первому звонку в Башкирии
7 сентября, 07:08
Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели
26 августа, 18:03
Ангела спасли в Башкирии
20 августа, 10:27
Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии
Пассажирам катамарана на озере в воскресенье, 7 июля, понадобилась помощь спасателей, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
8 июля, 06:53
2023
Стало известно, чем обернулся инцидент на Павловском водохранилище
Инцидент произошёл в прошлую субботу. Пострадавшую госпитализировали в больницу в Нуримановском районе.
25 августа 2023, 13:22

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