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2024
Поход к косметологу обернулся уголовным делом в Уфе
12 декабря, 09:48
Любовь к природе ударит по кошелькам россиян
29 октября, 08:45
Бордель посетила полиция Башкирии
4 сентября, 07:20
Кастрация мальчика в Башкирии оказалась фейком
5 августа, 09:35
Подпольный зоопарк нашли прокуроры в Башкирии
Организация работала под вывеской эко-фермы больше двух лет без разрешительных документов и внимания к здоровью подопечных животных, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
24 июня, 07:50
2023
В одном из банков Башкирии аннулировали лицензию
Центральный банк России отозвал лицензию Райффайзенбанка, выданную в 2008 году. Сообщается, что решение было принято с связи с заявлением самого банка.
13 сентября 2023, 17:10

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