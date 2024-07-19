Ленинский районный суд

Отсидевшему за чужое преступление 13 лет Фатхулле Исхакову снизили сумму компенсации

ОБ этом сообщает «Ъ-Башкортостан». Отсидевшему за чужое преступление 13 лет Фатхулле Исхакову снизили сумму компенс