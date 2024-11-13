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Лада Гранта

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Ноябрь
Школьный автобус разбился в Башкирии
13 ноября, 11:20
Октябрь
Житель Башкирии сгорел на кухне
19 октября, 05:50
Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
19 октября, 04:29
Машина всмятку — водитель в шоке
16 октября, 06:53
Уфимский врач погиб в ДТП
7 октября, 15:49
Водитель ВАЗа погиб в Башкирии
1 октября, 06:56
Сентябрь
Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии
29 сентября, 08:57
Ребенок погиб в ДТП в Башкирии
23 сентября, 10:53
Видео. Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии
10 сентября, 09:10
Август
Водитель «Приоры» погубил женщину в массовом ДТП
23 августа, 13:06
Июль
На СВО из Башкирии отправили 14 автомобилей должников и нарушителей
1 июля, 10:56
Июнь
Лобовое ДТП унесло жизнь водителя «Ленд Ровера» на трассе «Урал»
Второго участника жесткого столкновения иномарки и «Лады Гранты» пытаются спасти врачи, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.
30 июня, 14:39
ДТП-домино случилось в Уфе
Водитель отечественной легковушки врезался в стоящую иномарку, а та — угодила в столб дорожного знака, сообщает пресс-служба ГАИ Уфы.
19 июня, 10:18
Май
В Уфе водитель «Лады» устроил жесткую массовую аварию
Массовое ДТП случилось 2 мая в Уфе: авария произошла в микрорайоне Инорс, сообщает городское ГИБДД.
2 мая, 15:51

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