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Кушнаренковский район

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2025
Министр уложил в койку бойца СВО
3 января, 17:21
2024
Лихач из Башкирии заплатит четверть миллиона за нарушения ПДД
27 декабря 2024, 09:41
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября 2024, 09:40
Хозяин «Смешных цен» получил несмешной штраф за нелегала
23 октября 2024, 11:49
В Башкирии обстреляли дом
23 сентября 2024, 07:43
Заведующая детсада девять лет воровала деньги «на шторы» в Башкирии
26 августа 2024, 17:54
Мужчина вез труп бывшей жены по Башкирии
По предварительным данным, мужчина в Чекмагушевском районе республики убил свою экс-супругу в ходе ссоры, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
11 июня 2024, 14:53
Двухэтажное здание загорелось посреди ночи в Башкирии
Неэксплуатируемое двухэтажное здание по ул. Мичурина загорелось около четырех часов утра 28 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
28 апреля 2024, 07:57
2023
Государственную компанию в Башкирии оштрафовали за плохое состояние дорог
Крупнейшим подрядчиком управления является скандально известный «Башкиравтодор».
12 декабря 2023, 14:14
Бизнесмен из Москвы получил землю в Башкирии без торгов для производства гормонов
За земельные участки компании пришлось судиться. Рассказываем, что известно о предринимателе.
21 ноября 2023, 13:19
В ЦУР Башкирии объяснили, почему медведи стали выходить к людям
Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии рассказал о причинах, которые вынуждают зверей выходить из своей привычной зоны обитания.
8 сентября 2023, 08:33
«Вывозят зараженные отходы»: жители Башкирии ужаснулись увиденным
В Кушнаренковском районе жители местных деревень обеспокоены вывозом отходов птицефабрики. Происходящее записал на видео один из очевидцев.
16 августа 2023, 11:42

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