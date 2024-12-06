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Кошка

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Декабрь
Когда хвостатый бунтарь оставляет метки: топ способов победить стойкий запах мочи
6 декабря, 12:54
Сентябрь
Черная кошка переполошила Уфу
17 сентября, 07:03
Август
5 проверенных способов, как избавиться от кошачьей шерсти на одежде и мебели
13 августа, 14:41
Июль
Как вывести блох у кошки: проверенные и нестандартные способы борьбы
30 июля, 18:45
Что делать, если у кота выпадают зубы?
30 июля, 10:53
Как кошки видят в темноте?
30 июля, 09:10
Тест для кошатников: интересные факты о котах, которые вы вряд ли угадаете
26 июля, 14:45
Сколько вашей кошке лет на самом деле: определяем возраст питомца по внешним признака
26 июля, 13:45
Прививки для кошек: какие обязательны, а какие — нет
26 июля, 13:00
Воры-домушники: почему кошки любят «красть» случайные предметы
26 июля, 12:30
Как правильно перевозить в машине собак и кошек
26 июля, 12:30
Лучшие влажные корма для кошек: что выбрать для своего питомца?
24 июля, 14:30
Как разнообразить жизнь ваших кошек и котов, если они заскучали
24 июля, 10:04
Июнь
Пушистого пленника освободили в Уфе
В Уфе кошка застряла в вентиляционном канале и стала героиней мемов.
4 июня, 07:40
Март
В Уфе спасатели помогли застрявшему в батарее коту
Бедное животное застряло между пластинами.
18 марта, 04:52

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