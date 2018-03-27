Главное
Все новости
Константин Кузнецов
Выбрать дату
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
Март 2018
Трагедия в «Зимней вишне»: Всё повторится, пока выгодно не соблюдать нормы
27 марта 2018, 18:29
Октябрь 2017
Пожар в московском торговом центре. Возможно ли повторение в Уфе?
9 октября 2017, 18:00
Август 2017
В Уфе деревянную историю стыдливо завешали рекламой
26 августа 2017, 02:23
Ночная историческая прогулка в Уфе: Что стало с Видинеевским домом
26 августа 2017, 01:36
Редактор Уфатеки проверил ночного прохожего на знание истории
25 августа 2017, 23:50