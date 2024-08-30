mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Комары

Выбрать дату
2024
Защита от комаров: проверенные методы и новые советы от эксперта
30 августа, 10:00
Прививки от гриппа уже привезли в Башкирию
29 августа, 16:32
Над Башкирией нависла угроза опасной болезни — Роспотребнадзор
29 августа, 04:57
Опасные насекомые атакуют Башкирию
28 августа, 11:34
Чума в Башкирии — первые жертвы
22 августа, 08:28
Роскачество выявило худшие спреи для защиты от комаров и клещей
14 августа, 11:42
Видео. Комариный смерч накрыл Башкирию
Рой кровососущих насекомых не сулил ничего хорошего авторам ролика из соцсетей.
6 августа, 11:32
Заразу из Башкирии привезли в Египет
Два случая лихорадки Западного Нила (ЛЗН) было зафиксировано в Республике Башкортостан в 2023 году, сообщили Mkset в региональном управлении Роспотребнадзора.
10 июля, 09:43
Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы борьбы
21 июня, 11:29
Тропическая зараза угрожает Уфе
Рост случаев заболеваемости костоломной лихорадкой зафиксировали в Башкирии, пишут местные СМИ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
19 июня, 08:03
2023
Уфимец вернулся с отдыха домой и привез с собой смертельную лихорадку
Мужчина вернулся из ОАЭ и почувствовал недомогание. В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах лихорадки.
30 мая 2023, 10:26
2020
Власти сообщили, когда Уфу обработают от комаров
2 июня 2020, 07:13
2017
Ирек Ялалов: Обработка от клещей и комаров - это не наши полномочия
28 марта 2017, 06:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика