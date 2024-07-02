mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Колледжи

Выбрать дату
2024
Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии
2 июля, 04:58
На выплаты учителям в Башкирии направят до 255,8 млн рублей
17 мая, 11:43
В Башкирии учителям поднимут оплату
Учителям поднимут выплаты за классное руководство и кураторство групп в колледжах. Касаются изменения населенных пунктов, где живут менее 100 тысяч человек. Соответствующее постановление выпустило правительство РФ.
11 апреля, 07:34
«Поразительная наивность»: известны подробности о планировавшейся в Уфе диверсии
3 апреля, 11:04
В Уфе вновь проходит эвакуация
У здания Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники столпились десятки студентов.
28 марта, 05:38
2023
Массовым отравлением студентов в Уфе заинтересовался Следственный комитет
Ранее 12 студентов колледжа, проживающих в интернате при учебном заведении, пожаловались на тошноту и боли в животе, сообщили в пресс-службе ведомства.
17 ноября 2023, 10:45
Ученики колледжа в Уфе массово отравились едой с личинками
17 ноября 2023, 10:31
Стала известна судьба педагога из Уфы, обмотавшего рот студенту скотчем
19 сентября 2023, 06:53
«Днище Уфы»: что говорят о скандальном автотранспортном колледже его бывшие студенты
Собрали отзывы студентов из открытых источников.
9 сентября 2023, 06:26
Минобр прокомментировал случай с педагогом, замотавшим скотчем голову студента в Уфе
Министерство проводит проверку колледжа, заявили в ведомстве
7 сентября 2023, 17:20
Преподаватель колледжа в Уфе пыталась придушить студента скотчем за неверный ответ
7 сентября 2023, 08:14
«Очень дорого»: уфимка ужаснулась ценам на проживание студентов в общежитиях
Жительница Уфы написала в комментариях под постом Главы Республики с просьбой разобраться с ситуацией
30 августа 2023, 13:02
Семьям с детьми в Башкирии оплатят платное образование
22 июня 2023, 10:58
2021
Уфимский колледж незаконно брал плату за общежитие с детей-инвалидов
25 марта 2021, 12:30
2020
РПН Башкирии опубликовал список образовательных учреждений для проверки на Covid-19
18 октября 2020, 05:30
Оперативка у Хабирова. Главное
24 августа 2020, 07:47
2017
В российских вузах с 1 сентября стипендии увеличатся почти на 6%
8 августа 2017, 07:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика