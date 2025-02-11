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Колесо обозрения

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2025
Как меня штормило: парка времён СССР не хватает уфимцам
11 февраля, 03:52
2024
Видео. Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке
30 августа 2024, 10:49
Острые ощущения: в Башкирии дети застряли на колесе обозрения
16 июня 2024, 16:20
2023
В Уфе появится третье колесо обозрения
сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
12 ноября 2023, 09:00
Башкирский «Человек-паук»: пьяный мужчина взобрался на колесо обозрения
Проишествие случилось накануне в Нефтекамске. Очевидцы запечатлели момент акробатисеского номера на камеры своих телефонов.
6 сентября 2023, 03:58

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