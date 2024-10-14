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Израиль

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Октябрь 2024
Когда кончится СВО — прогнозы сторон
Обе стороны вооруженного противостояния на Донбассе поделились своими оценками о сроках конца войны в Украине или перемирия.
14 октября 2024, 09:59
Рейсы из Уфы под угрозой срыва
2 октября 2024, 07:40
Сентябрь 2024
Уфимскому иноагенту ничего не угрожает — адвокат
Скандал вокруг рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* вновь обострился, сообщает в воскресенье, 8 сентября, ТАСС.
9 сентября 2024, 05:35
Исповедь Моргенштерна*: «Я отвратительный человек»
Исполнитель-диссидент признался в зависимостях и психиатрическом расстройстве и принес публичное покаяние в Сети в среду, 4 сентября.
4 сентября 2024, 10:02
Май 2024
Уфимский рэпер Моргенштерн* решил заняться выращиванием конопли в Израиле
Рэпер Morgenshtern* выложил фото и видео с предприятия по выращиванию конопли в Израиле. Кадрами уроженец Башкирии поделился в соцсетях.
3 мая 2024, 15:55
Апрель 2024
В Башкирию эвакуируют 250 палестинцев
В Башкирии разместят эвакуированных граждан Государства Палестина. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
18 апреля 2024, 05:13

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