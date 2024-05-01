mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Избиение подростков бизнесменом в Иглино

Выбрать дату
1 мая 2024
Избивший подростков бизнесмен из Башкирии попросился на СВО
Бизнесмен Рауф Габдуллин, избивший компанию подростков в Иглино, заявил о желании «искупить вину», отправившись на спецоперацию. Об этом сообщает Mash.
1 мая 2024, 07:16
24 апреля 2024
Сообщника бизнесмена, избившего подростков в Башкирии, арестовали на два месяца
Суд избрал меру пресечения Ислому Надырову, одному из фигурантов дела об избиении подростков в Иглино.
24 апреля 2024, 07:39
23 апреля 2024
В Башкирии задержали фигурантов скандального дела с избиением подростков
23 апреля 2024, 07:51
Скандал с избиением подростков в Башкирии дошёл до Александра Бастрыкина
В дело вмешался Центральный аппарат СК России.
23 апреля 2024, 04:57
22 апреля 2024
Драка бизнесмена и подростков в Башкирии: реакция властей
22 апреля 2024, 11:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика