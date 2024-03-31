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Иванюта Андрей Иванович

Иванюта Андрей Иванович

Вид деятельности: Депутат Государственного Собрания - курултая Республики Башкортостан

Дата/Место рождения: 2 августа 1966, город Уфа, Республика Башкортостан

Образование: Уфимский юридический институт МВД РФ, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан

Семейное положение: Женат

Партия: Единая Россия

Социальные сети

Резюме

За плечами Андрея Иванюты служба в армии и в органах МВД. Подполковник в запасе, награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка». Председатель совета ветеранов СОБР.

Биография

1983 - 1984

Ученик сборщика электроизмерительных приборов Уфимского приборостроительного завода

1984 - 1987

Служба в рядах Советской Армии

1988 - 1991

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Уфимского приборостроительного производственного объединения

1991 - 1992

Директор спортивного клуба «Вейдер»

1992 - 2008

Служба в органах МВД Республики Башкортостан

2008 - 2010

Начальник отдела туризма РОО «Управление спортивных мероприятий»

2010 - 2011

Педагог-организатор Дворца детского и юношеского творчества «Орион» Демского района Уфы

2011 - 2012

Главный консультант отдела по реализации национальной политики и взаимодействию с общественными институтами Управления общественно-политического развития администрации президента Республики Башкортостан

2012 - 2018

Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

2018 - По настоящее время

Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Материалы СМИ

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