Иванюта Андрей Иванович

Вид деятельности: Депутат Государственного Собрания - курултая Республики Башкортостан
Дата/Место рождения: 2 августа 1966, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование: Уфимский юридический институт МВД РФ, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан
Семейное положение: Женат
Партия: Единая Россия
За плечами Андрея Иванюты служба в армии и в органах МВД. Подполковник в запасе, награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка». Председатель совета ветеранов СОБР.
Ученик сборщика электроизмерительных приборов Уфимского приборостроительного завода
Служба в рядах Советской Армии
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Уфимского приборостроительного производственного объединения
Директор спортивного клуба «Вейдер»
Служба в органах МВД Республики Башкортостан
Начальник отдела туризма РОО «Управление спортивных мероприятий»
Педагог-организатор Дворца детского и юношеского творчества «Орион» Демского района Уфы
Главный консультант отдела по реализации национальной политики и взаимодействию с общественными институтами Управления общественно-политического развития администрации президента Республики Башкортостан
Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Министр спорта Башкирии Андрей Иванюта прокомментировал решение МОК об отстранении Олимпийской сборной России от игр в Пхенхчане.