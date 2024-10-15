mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Испытательный срок

Выбрать дату
Октябрь 2024
Купить права в Башкирии — ₽150 000
15 октября 2024, 07:49
Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»
9 октября 2024, 09:08
Сентябрь 2024
Купить гастарбайтера в Уфе — ₽30000
25 сентября 2024, 10:07
Август 2024
Пара печатей — и ты уголовница
22 августа 2024, 07:02
Легендарный «бумер» арестовали в Башкирии
Суд вынес приговор водителю, который на дорогах города превратил мощный «БМВ» в орудие преступления, сообщает прокуратура РБ.
15 августа 2024, 14:02
Июль 2024
Покалечить женщину в Башкирии — ₽800 000
30 июля 2024, 12:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика