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Граната

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2024
Террорист-рецидивист появился в Башкирии
24 сентября, 02:03
2018
В Уфе пьяный водитель отбивался от гаишников гранатой
К счастью, оружие оказалось муляжом.
3 ноября 2018, 08:41
2017
В Уфе нетрезвый пехотинец сломал дверь саперной лопатой и махал гранатой
Так в одном из домов в северной части Уфы отметили День морской пехоты.
30 ноября 2017, 10:43

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