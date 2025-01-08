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Госкомитет Башкирии

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2025
Трассу Уфа — Оренбург закрыли из-за погоды
8 января, 14:05
2024
Известно, кто возглавил госкомитет по делам молодежи Башкирии после ухода Яны Гайдук
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сегодня, 15 января, сообщил глава республики Радий Хабиров.
15 января 2024, 08:36
2023
Стоимость техосмотра автомобилей может измениться в Башкирии
30 сентября 2023, 05:07

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