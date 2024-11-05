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Гимназия

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Разбить дорогу приказали в Уфе
5 ноября, 06:51
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
25 июля, 08:34
2023
«Водопад» в классе: что испугало учеников уфимской гимназии
Видео публикует тг-канал «Новости. Уфа Башкортостан»
8 ноября 2023, 09:36
Родители одной из школ Башкирии возмутились требованием директора: что произошло
В одной из гимназий Башкирии детей принуждают опубликовать на своих страницах ВК аватарки с российским триколором.
22 августа 2023, 07:52

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