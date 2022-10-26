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Фазлыева Камила Асхатовна

Вид деятельности: Директор Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой

Дата/Место рождения: 16 августа 1983, Уфа

Образование: Башкирский государственный университет

Семейное положение: Замужем

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Резюме

Известный в Уфе предприниматель, основатель агентства недвижимости "Ипотечное бюро Камилы Фазлыевой" (2005 год), соорганизатор Башкирской Гильдии риэлторов.

В 2011 году ее компания выиграла в в конкурсе "Лучшее Агентство недвижимости Уфы".

С 2012 года преподает в БАГСУ по курсу "Брокер по недвижимости".

С 2013 автор и ведущая программ о недвижимости в интернет, радио и телевидение ("Квадратные метры", "Взгляд на недвижимость ", "Личная территория " и другие).

Биография

1990 - 2000

Учеба в школе № 89 в Уфе.

2000 - 2005

С отличием закончила Исторический факультет Башкирского государственного университета.

2004 - 2009

Обучение в Столичной финансово-гуманитарной академии по специальности "Государственное и муниципальное управление"

Материалы СМИ

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