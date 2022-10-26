Фазлыева Камила Асхатовна

Вид деятельности: Директор Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой
Дата/Место рождения: 16 августа 1983, Уфа
Образование: Башкирский государственный университет
Семейное положение: Замужем
Известный в Уфе предприниматель, основатель агентства недвижимости "Ипотечное бюро Камилы Фазлыевой" (2005 год), соорганизатор Башкирской Гильдии риэлторов.
В 2011 году ее компания выиграла в в конкурсе "Лучшее Агентство недвижимости Уфы".
С 2012 года преподает в БАГСУ по курсу "Брокер по недвижимости".
С 2013 автор и ведущая программ о недвижимости в интернет, радио и телевидение ("Квадратные метры", "Взгляд на недвижимость ", "Личная территория " и другие).
Учеба в школе № 89 в Уфе.
С отличием закончила Исторический факультет Башкирского государственного университета.
Обучение в Столичной финансово-гуманитарной академии по специальности "Государственное и муниципальное управление"
Известный уфимский предприниматель Камилла Фазлыева раскрыла секреты своего успеха.