mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ермекеевский район

Выбрать дату
2025
Вымирающие районы назвали в Башкирии
4 марта, 12:36
Где в Башкирии жить хорошо: мигранты теснят аксакалов
18 февраля, 10:57
2024
Города-призраки появляются в Башкирии
2 сентября 2024, 18:17
Тревожная обстановка: названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения
21 мая 2024, 08:11
Крупный пожар произошел в Башкирии: у пострадавшего диагностированы ожоги II степени
6 мая 2024, 18:41
2023
В Башкирии хотят реконструировать мост через речку за 58,87 млн рублей
24 сентября 2023, 12:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика