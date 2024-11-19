Эпидемиологическая ситуация

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2024
Половина жителей Башкирии обеспечили себе безбедную зиму
19 ноября, 06:26
Вирус Коксаки — когда ждать в Башкирии
6 ноября, 18:28
2023
На 32,8% выросла заболеваемость коронавирусом в РФ: Какая эпидобстановка в Башкирии
28 ноября 2023, 10:21
Высокая смертность, цены за отопление и масочный режим в Башкирии
Главные события 18 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.
18 сентября 2023, 16:47
Стало известно, будет ли введён масочный режим в Башкирии
Роспотребнадзор сообщил, стоит ли ожидать введения ограничительных мер на территории республики.
18 сентября 2023, 16:02

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