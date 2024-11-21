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2024
Потомство Хабирова покажут туристам в Башкирии
21 ноября, 05:13
Можете выбросить свой загранпаспорт: туризм теперь только для богатых и семейных
26 октября, 19:00
Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000
7 октября, 01:28
В Башкирии затопило пещеру с древними рисунками
14 августа, 04:46
Природный парк в Башкирии останется без посетителей
Вслед за заповедником Шульган-Таш для посещения закрылся природный парк Иремель.
28 июля, 08:32
Жителей Башкирии эвакуируют из-за подтопления
27 июля, 08:50
Почти сутки мучений туристов из Уфы оценили в ₽30 000
28 июня, 08:02
Жителей Уфы приглашают на «Ночь музеев»
Посетителей мероприятия ждут выставки, мастер-классы, музыкальные номера и театрализованные представления, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
17 мая, 05:12
2022
Яйца дракона, храм со звездами и крутые холмы — чем удивит Котовский район
Котовский район Волгоградской области — необычное и интересное место отдыха для любителей живописной природы, необычных окаменелостей и красивых храмов.
28 октября 2022, 15:00

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