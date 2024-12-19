Экологическая система

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2024
Отдых в Анапе из-за разлива мазута стал невозможен для жителей Башкирии
19 декабря, 11:11
Топ-5 идей для повторного использования одноразовой тары и упаковки
8 октября, 10:07
Внимание рыбакам — с 25 апреля в Башкирии нельзя будет рыбачить
16 апреля, 07:46
2023
В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике
Об этом сообщил руководитель медиагруппы регионального отделения Русского географического общества в Башкортостане Рустам Сиразетдинов.
7 ноября 2023, 06:28
Медведица, напавшая на женщину в Башкирии, убита — Минэкологии
В министерстве также рассказали о судьбе медвежат, с которыми их мать вместе бродила по селу Петровское, где и произошел инцидент.
13 октября 2023, 08:03
За год в Башкирии число загрязняющих воздух предприятий увеличилось на 19,2%
Несмотря на это объем выбросов в атмосферу региона сократился на 3,7%, следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
20 сентября 2023, 16:33
Что изменилось для жителей Башкирии с 1 сентября
1 сентября 2023, 10:58

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