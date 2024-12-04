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Египетский рейс сошел с ума в Уфе
4 декабря, 11:01
Можете выбросить свой загранпаспорт: туризм теперь только для богатых и семейных
26 октября, 19:00
Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000
7 октября, 01:28
Самолет Уфа-Египет улетел без экономных туристов
4 октября, 15:11
Больной уфимец посадил самолет в Сочи
25 сентября, 16:53
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Состоятельные мужчины покидают Башкирию
30 августа, 11:38
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
26 августа, 11:36
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
25 июля, 09:22
В Уфе поставили необычные объявления
На несанкционированных пляжах города монтируют аншлаги о запрете купания на английском языке, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.
23 июля, 07:55
Заразу из Башкирии привезли в Египет
Два случая лихорадки Западного Нила (ЛЗН) было зафиксировано в Республике Башкортостан в 2023 году, сообщили Mkset в региональном управлении Роспотребнадзора.
10 июля, 09:43
Отдых в Египте превратился в ад для семьи из Уфы
9 июля, 07:30
Башкирию и Батуми связало авиасообщение
4 июля, 20:19
Жительница Башкирии умерла после обращения к врачам в Египте
20 марта, 14:15
2023
Нелепая и страшная смерть: семья из Башкирии погибла в Египте
Информацию подтвердили в сельсовете деревни, где жила семья
29 августа 2023, 12:31

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