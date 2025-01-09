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Движение транспорта

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2025
Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии
9 января, 07:02
2024
Как поедет транспорт на День города в Уфе
23 августа 2024, 17:25
Таксистам в Башкирии уделят особое внимание
26 июля 2024, 15:57
«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах
23 мая 2024, 06:44
Известно, как изменится движение на «кольце» Центрального рынка в Уфе
28 марта 2024, 10:10
2023
Стало известно, как изменится территория около Центрального рынка в Уфе
Видео публикует телеканал UTV.
27 декабря 2023, 08:57
В Уфе изменится график движения популярного автобусного маршрута
Об изменениях информирует перевозчик «Башавтотранс».
4 ноября 2023, 04:32
Стало известно, когда откроют известный мост в Башкирии
В пресс-службе министерства раскрыли подробности о выполненных этапах работы.
22 сентября 2023, 03:56
Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой
20 сентября 2023, 06:21
В мэрии Уфы сообщили радостную новость
Администрация города рассказала, когда закончатся ремонтные работы по улице Заки Валиди.
4 сентября 2023, 12:30

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