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Дуб

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Видео. В нацпарке «Башкирия» строят дом
4 декабря, 07:10
Уфимский дуб забронзовел
В этом году конкурс «Российское дерево года–2024» собрал участников со всей страны, и дуб из Уфы занял почетное третье место, получив поддержку 5 651 голосовавшего, сообщает администрация Уфы.
1 августа, 13:49
2023
Памятник живой природы в Уфе превратился в свалку
Речь идёт о 230-летнем дубе, расположенном возле дома №148/3 на улице Менделеева.
30 сентября 2023, 07:29

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