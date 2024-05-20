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Допинг

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2024
Вице-президент КХЛ прокомментировал допинг-скандал с уфимским «Толпаром»
20 мая, 04:53
2023
«Пичкал непонятно чем»: раскрыто, у скольки хоккеистов «Толпара» обнаружили допинг
После обнаружения допинга у семерых игроков руководство клуба приняло решение отправить всю команду на анализы в частную клинику
30 августа 2023, 09:53
«Салават Юлаев» отреагировал на скандал с употреблением допинга среди спортсменов
«Салават Юлаев» дал комментарии касательно ситуации с употреблением допинга спортсменами из «Толпара».
25 августа 2023, 16:07
2017
Бобслеисту из Башкирии Ильвиру Хузину запретили участие в Олимпиадах
30 ноября 2017, 05:58
Одной из причин смерти штангиста Наима Сулейманоглу назвали допинг
22 ноября 2017, 10:55

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