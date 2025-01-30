mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дома

Выбрать дату
2025
Путин поставил цель Башкирии
Почти 70% возводимого в Башкортостане жилья — индивидуальные проекты, отчитался в четверг, 30 января, глава региона Радий Хабиров.
30 января, 14:26
2024
Уфа сбросит балласт с баланса
18 ноября 2024, 18:15
Дома в Башкирии продают за 1% цены
13 ноября 2024, 18:38
Крупный пожар произошел в Уфимском районе
В селе станция Юматово сгорели несколько домов, гараж и два автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ утром во вторник, 24 сентября.
24 сентября 2024, 04:20
Обидчиков уфимских дольщиков выпустили на свободу
2 сентября 2024, 18:02
Крысиное королевство: агрессивные грызуны кошмарят жителей дома в Уфе
28 июля 2024, 11:47
Пять лет тонет в фекалиях улица в Уфе
19 июля 2024, 07:33
143 двора благоустроят в Башкирии в 2024 году
6 мая 2024, 10:45
2023
Новую программу индивидуального жилищного строительства запустят в Башкирии
Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в рамках послания Госсобранию региона.
19 декабря 2023, 06:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика