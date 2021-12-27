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Дмитрий Михайличенко
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Январь
Дмитрий Михайличенко: Татарстан хочет стать главным распределителем ресурсов в ПФО
29 января, 08:49
Дмитрий Михайличенко: «Неубранный снег — признак деградации городских пространств»
21 января, 07:15
Декабрь 2021
Политические итоги: какой стала власть Башкирии в уходящем 2021 году
27 декабря 2021, 18:15
Ноябрь 2021
Политолог Михайличенко: Ключевое для команды Хабирова – балансировка админмашины
25 ноября 2021, 19:15
Политолог Дмитрий Михайличенко: Башкирия вынуждена наращивать долговую нагрузку
11 ноября 2021, 14:30