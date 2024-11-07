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Буллинг в уфимской школе отрикошетил в директора
7 ноября, 08:08
Директор вымогал премии на штраф
7 октября, 13:41
В Уфе подорожает проезд
11 сентября, 14:32
Директор лифтовой компании «потерял» ₽15 млн от налоговой
25 июля, 06:28
Самая богатая женщина России отдыхает в Башкирии
Основательница маркетплейса приехала в Бурзянский район, сообщает директор парка «Торатау» Артур Идельбаев.
8 июля, 09:18
В Зилаирском районе Башкирии пьяная директор школы насмерть задавила женщину
8 мая, 08:52
2023
Суд в Башкирии вынес приговор в отношении директора детской художественной школы
В прокуратуре Башкирии сообщили, что женщина осуждена за мошенничество.
13 сентября 2023, 15:20

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