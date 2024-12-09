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Детский дом

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2024
Погибший угонщик был из детдома: подробности ДТП в Башкирии
9 декабря, 07:17
Побои в детдоме в Уфе заинтересовали Бастрыкина
Председатель Следственного комитета России поручил провести тщательное расследование по делу о нарушении прав воспитанников детского дома в Башкортостане, сообщает пресс-служба СК России.
25 июля, 12:39
Юрию Шатунову высадили сад белых роз в Башкирии
Мероприятия, посвященные памяти народного артиста 90-х, состоялись в Зианчуринском районе Республики Башкортостан. На родине легендарного певца Юрия Шатунова его помнят и чтят.
3 июня, 05:33
Сбежавшая от родителей школьница в Башкирии пришла в детдом
12 марта, 14:18
2023
В Уфе пожаловались на условия жизни детей в детском доме
Комментарий с жалобой на состояние детского дома оставил неравнодушный уфимец под постом на официальной странице Главы Башкирии.
12 сентября 2023, 06:54
2020
Пропавших подростков из Башкирии обнаружили в Екатеринбурге
21 сентября 2020, 10:57
«Рушится мой дом»: в Уфе обрушилась облицовка в многоэтажке бизнес-омбудсмена
7 августа 2020, 08:52
2019
В Башкирии частные детские сады смогут получать федеральные субсидии
9 октября 2019, 10:37
2018
Волонтеры «Башнефти» устроили новогодний праздник для воспитанников детского дома Уфы
28 декабря 2018, 03:43
2017
В Башкирии в следующем году закроют еще четыре социальных приюта
21 ноября 2017, 11:05

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