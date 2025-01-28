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Давлекановский район

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Январь
Заброшенную базу отдыха вновь пытаются продать за ₽10,5 млн в Башкирии
28 января, 08:47
Ноябрь 2024
Видео. В башкирском селе поселился пеликан
Нетипичного для башкирской фауны представителя царства птиц заметили в Учалинском районе Республики Башкортостан — кадры очевидцев публикуют местные Telegram-каналы в воскресенье, 24 ноября.
24 ноября 2024, 15:18
Октябрь 2024
«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии
19 октября 2024, 14:29
Житель Башкирии сгорел на кухне
Печальную статистику пополнил пожар со смертельным исходом в Давлекановском районе Башкортостана, сообщает МЧС региона.
19 октября 2024, 05:50
Сентябрь 2024
Срочно. Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии
Начатую 18 сентября операцию в понедельник, 23 сентября, пришлось завершать водолазам ГК РБ по ЧС.
23 сентября 2024, 08:32
Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии
Родственникам пришлось доставать из воды тело утопленницы вечером в воскресенье, 8 сентября, сообщает МЧС Республики Башкортостан.
8 сентября 2024, 19:27
Июль 2024
Чупакабру поймали в Башкирии
Лишенное шерсти существо истребило домашнюю птицу в Давлекановском районе Республики Башкортостан, сообщает ресурс «Охотники.ру».
15 июля 2024, 11:01
Обиженных детей оценили в ₽20 000 в Башкирии
5 июля 2024, 13:30
Май 2024
Служба отлова в Башкирии убивала собак
14 мая 2024, 16:41
Апрель 2024
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
О назначении на должность руководителя муниципалитета Владимира Бабушкина сообщил глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.
27 апреля 2024, 08:18
Март 2024
Жители Башкирии пожаловались на условия в фельдшерском пункте
7 марта 2024, 11:45

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