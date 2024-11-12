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ЧВК Вагнер

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2024
Расстрелянного в Мали бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии
12 ноября, 07:24
Отца бойца ЧВК «Вагнер» наградили в Башкирии
4 ноября, 07:25
Бойцы научат спасать раненых бойцов
1 сентября, 19:15
Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии
23 августа, 13:23
2023
Гибель Пригожина вошла в список громких убийств в истории политики
Загадочные обстоятельства гибели Евгения Пригожина стали основанием о возникновении версии о политическом убийстве.
25 августа 2023, 12:09

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