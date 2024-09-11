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«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии
11 сентября, 18:17
2018
В Башкирии за долги завода работников заперли на предприятии
Частное охранное предприятие не выпускало с завода несколько его сотрудников.
12 июля 2018, 07:19
2017
В Башкирии в детсадах выявили частных охранников без лицензии
13 ноября 2017, 10:03
Крупнейший в Башкирии ЧОП оштрафован за попытку «договориться» с приставом
Охранное предприятие «Сафети-ТЭК» заплатит полмиллиона рублей.
22 мая 2017, 05:26

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