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Башкирия становится бездомной
5 ноября, 09:53
Жители Башкирии беднеют на фоне роста уровня жизни в Татарстане
14 октября, 09:07
Скандал с Кадыровым — все самое важное
11 октября, 12:25
Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн
25 сентября, 11:39
Татарстан снова обогнал Башкирию
9 сентября, 08:32
Билеты из Уфы в Грозный расхватали за один день
27 августа, 08:14
Хабиров попал в топ-15 глав регионов
24 августа, 04:54
2023
Глава Татарстана наградил сына главы Чечни вторым по значимости орденом республики
24 октября 2023, 17:16
2018
Полпред Чечни в Башкирии о конфликте в Темясово: чеченцы готовы извиниться
Сайдамат Мусаев прокомментировал Медиакорсети, как прошла встреча с участниками воскресной «Баймакской бойни».
2 октября 2018, 10:05

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